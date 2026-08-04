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Bursaspor'un Bodrum maçı biletleri saniyeler içinde tükendi

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor'un Bodrum FK'ya konuk olacağı maçın misafir tribünü biletleri saniyeler içinde tükendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor'un Bodrum maçı biletleri saniyeler içinde tükendi

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Bursaspor, 1. Lig'deki ilk sınavını deplasmanda Bodrum FK karşısında verecek.

Yeşil-beyazlı ekip, sezonun açılış haftasında oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılarak taraftarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

9 Ağustos Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcular, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda moral kazanmayı hedefliyor.

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BİLETLER SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

Bursaspor taraftarı da sezonun ilk karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

Yeşil-beyazlılara ayrılan misafir tribünü biletleri satışa çıkar çıkmaz saniyeler içerisinde tükendi. 190 TL'den satışa sunulan biletlerin kısa sürede bitmesi, taraftarın takıma olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk etapta ayrılan kontenjanın dolmasının ardından gözler Bodrum FK yönetimine çevrildi. Ev sahibi kulübün misafir tribünü için ek kontenjan açıp açmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Karşılaşmanın yoğun taraftar ilgisi nedeniyle tribünlerde hareketli bir atmosferin oluşması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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