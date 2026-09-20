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Halk TV Spor Bursaspor'da Iheanacho fırtınası: Gol atmadığı maç yok

Bursaspor'da Iheanacho fırtınası: Gol atmadığı maç yok

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası yaşanıyor. Nijeryalı yıldızı gol atmadığı maç yok!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor'da Iheanacho fırtınası: Gol atmadığı maç yok

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Batman Petrolspor karşılaşmasını Kelechi Iheanacho’nun iki golüyle 2-1 kazanırken, Nijeryalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.

Bursaspor 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada geriye düşen yeşil-beyazlılara 3 puanı, Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho attığı iki golle getirdi.

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SEZONA DAMGA VURUYOR

Bu sonuçla birlikte Iheanacho, 1’inci Lig’de gol krallığının zirvesindeki yerini korurken sezona damga vuran performansını da sürdürdü.

HER MAÇTA GOL ATTI

Bursaspor’un ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki santrfor, hiçbir maçta gol sevinci yaşamadan sahadan ayrılmadı.

Iheanacho bu süreçte 11 golün yanı sıra 2 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli ismi oldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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