Bursaspor'da Iheanacho fırtınası: Gol atmadığı maç yok
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası yaşanıyor. Nijeryalı yıldızı gol atmadığı maç yok!
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Batman Petrolspor karşılaşmasını Kelechi Iheanacho’nun iki golüyle 2-1 kazanırken, Nijeryalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.
Bursaspor 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada geriye düşen yeşil-beyazlılara 3 puanı, Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho attığı iki golle getirdi.
SEZONA DAMGA VURUYOR
Bu sonuçla birlikte Iheanacho, 1’inci Lig’de gol krallığının zirvesindeki yerini korurken sezona damga vuran performansını da sürdürdü.
HER MAÇTA GOL ATTI
Bursaspor’un ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki santrfor, hiçbir maçta gol sevinci yaşamadan sahadan ayrılmadı.
Iheanacho bu süreçte 11 golün yanı sıra 2 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli ismi oldu. (DHA)