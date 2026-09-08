Bursaspor'da Iheanacho fırtınası! 6 maçta 8 gol attı

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un forveti Kelechi Iheanacho, 6 maçta attığı 8 golle ön plana çıkıyor.

Türk futbol tarihinde Süper Lig'de 2009-10 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, kötü günleri geride bırakmayı hedefliyor.

Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, bu sezon yükseldikleri Trendyol 1. Lig'de de hedefe ulaşarak yeniden Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDILAR

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden yeşil-beyazlılar, sezondaki 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı.

Ligdeki tek mağlubiyetini deplasmanda Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'e karşı 2-1'lik skorla alan yeşil-beyazlılar, 15 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bursa temsilcisi, bu sezon 6 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

IHEANACHO 6 MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Yeşil-beyazlı ekibin 6. haftanın sonunda en çok dikkati çeken oyuncusu 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, bütün maçlarda gol atma sevinci yaşadı.

Tüm lig maçlarında tabelayı değiştirmeyi başaran Iheanacho, 8 kez topu ağlarla buluşturdu.

Nijeryalı forvet, sezonun ilk haftasında 2-0 kazanılan Bodrum FK maçında ilk golü, ikinci haftasında 1-0 kazanılan Alagöz Holding Iğdır FK maçında skoru belirleyen golü, 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçında ise takımının tek golünü attı.

Yeşil-beyazlılar, 4. haftadaki Kayserispor ve 6. haftada Manisa FK deplasmanlarında 1-0 geriye düşse de bu maçlardan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Bursa temsilcisinin bu galibiyetlerinde önemli rol oynayan Iheanacho, Manisa FK maçında 2 golü de atarken Kayserispor müsabakasında ilk golü kaydetti.

Iheanacho, takımının 4-0 kazandığı İstanbulspor maçında ise 2 gol atma sevinci yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Nijeryalı golcüyü, Sivasspor'dan Rey Manaj 6 golle takip ediyor. (AA)