Bursaspor'da hazırlıklar başladı: Mustafa Er planı duyurdu

Yeni sezonda 1’inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Bursaspor, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde sahaya inen yeşil-beyazlı ekipte yeni transferler Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah da ilk idmanda yer aldı.

"KARAKTERLİ OYUNCULAR ALMAYA ÖZEN GÖSTERDİK"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Mustafa Er, camianın ve taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını belirterek, iki aylık arada çok ciddi bir transfer mesaisi harcadıklarını ifade etti. Er, "Mevcut kemik kadromuzu koruyarak gerekli takviyeleri yapıp lige iyi başlamak istiyoruz. Transferlerde hem kaliteli hem de karakterli oyuncular almaya özen gösterdik" dedi.

"4 YA DA 5 HAZIRLIK MAÇI OYNAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Takımın kamp ve hazırlık takvimine dair detayları da paylaşan tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarının önemine değinerek, "İlk kamp döneminde iki hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. İkinci kamp döneminde de bir ya da iki hazırlık maçı daha yapacağız. Belki dönüşte Bursa'da da bir müsabaka oynayabiliriz. Lig başlamadan önceki hafta dahil toplamda en az 4 ya da 5 hazırlık maçı oynamayı hedefliyoruz. Yeni yabancı oyuncularımızın Bolu kampında takıma tam anlamıyla adapte olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"3 TANE ÇOK İYİ ANTRENMAN SAHAMIZ OLACAK"

Tesislerdeki altyapı ve zemin çalışmalarına da değinen Er, kulübün geleceğe yatırım yaptığını vurguladı. İlk bir haftayı Özlüce'de geçireceklerini belirten yeşil-beyazlı teknik adam, "Kamp dönüşünde arka sahaların yetişmesini bekliyoruz. İlerleyen haftalarda burada 3 tane çok iyi antrenman sahamız olacak. Stadımız da şu anda oldukça iyi durumda. Bursaspor, hak ettiği yerlere dönmek için her anlamda gerekeni yapıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)