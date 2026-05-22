Bursaspor'da basketbol depremi

Yıllarca Bursaspor Basketbol'un baş sponsoru olan Uludağ İçecek, büyük sponsorluk dönemini kapattığını resmen tescilledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl açıklamalarıyla Bursa iş dünyasına açık bir çağrıda bulundu.

CAMİANIN BEKLENTİSİ KARŞILIKSIZ KALDI

Bursaspor camiası, Uludağ İçecek ile isim sponsorluğu konusunda yeni bir anlaşma umudunu taşıyordu. Ancak Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl'ın açıklamaları bu beklentiyi fiilen sona erdirdi. Kızıl, basketbol şubesine yönelik büyük çaplı yeni bir sponsorluk planlarının bulunmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

ALACAKLARINI HİBE ETTİ

Kızıl, Bursaspor Basketbol'la geçirdikleri dönemi minnetle hatırlarken yaşanan sürecin getirdiği ağır yükü de gizlemedi. Basketbol şubesinde ciddi başarılar elde ettiklerini vurgulayan Kızıl, ayrılık kararını bir "bayrak yarışı" olarak tanımladı. Kulüpten ayrılırken birikmiş alacaklarını hibe ettiklerini de açıklayan Kızıl, bu fedakârlığın boyutlarını gözler önüne serdi. Su sponsorluğunun hâlâ devam ettiğini hatırlatan Kızıl, bağın tamamen kopmadığını ancak büyük organizasyon anlamında kulübün artık yeni bir sayfa açması gerektiğini vurguladı.

BURSA İŞ DÜNYASINA SESLENDİ

Kızıl'ın en çarpıcı mesajı Bursa'daki diğer büyük firmalara yönelikti. "Biz kimse yokken geldik, bundan sonra da her zaman destek oluruz. Ancak Bursa sadece bizden ibaret değil. Daha büyük firmaların da taşın altına elini koyması gerekiyor" diyen Kızıl, yükün tek bir şirketin omuzlarında taşınamayacağını açıkça ortaya koydu. Bu sözler, Bursa'nın köklü sanayi ve ticaret birikiminin Bursaspor'a yansımamasına yönelik derin bir hayal kırıklığının ifadesi olarak yorumlandı.

LEVENT KIZIL'DAN AÇIK DAVET

Toplantıda söz alan Levent Kızıl da aynı çizgide konuşarak Bursa iş dünyasına doğrudan çağrıda bulundu. Bursaspor yönetiminin iyi niyetli ve samimi bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Levent Kızıl, şehirdeki diğer firmaların kulübe destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Bursaspor Basketbol için Bursa'ya yakışır yeni sponsorların çıkacağına olan inancını dile getiren Kızıl, mevcut gündemlerinde basketbol şubesine yönelik yeni bir sponsorluk çalışması bulunmadığını da teyit etti.

BASKETBOLDA SPONSORLUK KRİZİ

Bu gelişme, Bursaspor Basketbol'un önündeki en kritik sorunu bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye'nin önemli basketbol kulüplerinden biri olma potansiyeli taşıyan Bursaspor'un, güçlü bir sponsorluk altyapısı olmadan bu potansiyelini sürdürülebilir başarıya dönüştürmekte zorlanması camiada tepkiye neden oldu. Yeşil - Beyazlılar Uludağ İçecek'in bıraktığı büyük boşluğu dolduracak yeni bir ismin bir an önce ortaya çıkmasını bekliyor.