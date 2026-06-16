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Bursaspor'da 6 Temmuz'da kapanacak

Bursaspor transferde hız kesmiyor. Elitim, Bayramov ve Boutrah'ın ardından gözler dördüncü isme çevrildi. Forvet için Wesley Moraes dahil üç isimle görüşmeler sürüyor; tüm transferlerin 6 Temmuz Bolu kampına yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Bursaspor'da 6 Temmuz'da kapanacak

TFF 1. Lig'e Süper Lig hedefiyle hazırlanan Bursaspor'da transfer takvimi işliyor. Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah'ın kadrosuna katılmasının ardından yeşil-beyazlı camiada merak odağı dördüncü isme kaydı. Yönetimin forvet transferi açıklaması beklenirken sürpriz bir ismin de duyurulabileceği belirtildi.

FORVET İÇİN ÜÇ SEÇENEK VAR

Bursaspor'un forvet listesinde üç isim var. Wesley Moraes'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimine sahip iki isimle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Hangi ismin tercih edileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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6 TEMMUZ'DA KAPANACAK

Yeşil-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayacak. İlk etap çalışmalarının ardından takım 6 Temmuz'da Bolu kampına geçecek. 6 Temmuz'da transfer sezonu da Bursaspor için kapanacak. Başkan Enes Çelik'in daha önce de dile getirdiği gibi tüm transferlerin Bolu kampı öncesinde tamamlanması planlanıyor. Hedef olarak 5 yabancı 2 yerli transfer belirlense de bu rakamın artabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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