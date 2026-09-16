TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'a kötü haber geldi.

Bursaspor'un bu hafta sonu oynayacağı kritik deplasman maçı öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşma için taraftarlarına deplasman yasağı geldiğini açıkladı. Gelişmeyi duyuran isim, kulübün başkanı Enes Çelik oldu.

YASAK KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Enes Çelik, konuyla ilgili açıklamasını kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Başkan, Batman Petrolspor yönetimiyle son derece sağlıklı bir ilişkileri olduğunu, hatta Batman'daki taraftar gruplarının da Bursaspor taraftarlarını misafir etmek istediğini özellikle vurguladı. Buna rağmen yasak kararının çıkmış olmasının kulüp cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"YASAKLAMAK KOLAY"

Açıklamasında güvenlik önlemleri konusuna da değinen Çelik, sorunun köküne inmek yerine doğrudan yasak uygulamanın en kolay çözüm yolu olarak görüldüğünü ifade etti. Başkan, esas olması gerekenin taraftarları maçtan uzak tutmak değil, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sağlıklı bir organizasyon kurmak olduğunu savundu ve "Batman Petrolspor yönetimi ile son derece iyi ilişkilerimiz olmasına rağmen ve Batman’daki taraftar grupları da taraftarlarımızı misafir etmek istemesine rağmen, taraftarımıza yasak gelmesi bizleri üzmüştür.

Biz Batman’a gitmeyelim, Batman buraya gelmesin; biz Mardin’e gitmeyelim, Mardin buraya gelmesin… Yasaklamak kolay olan. Esas olan tedbir almak. Futbol taraftarla güzel…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Maçın oynanmasına kısa bir süre kala gelen bu gelişme, Bursaspor taraftarı arasında da tepkiyle karşılandı. Enes Çelik'in karara resmi bir itirazda bulunacağı öğrenildi.