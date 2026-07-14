Bursaspor TFF 1. Lig'deki rakibine takıldı

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

KAZANAN ÇIKMADI

Otelin sahasında oynanan mücadelede Bursaspor'un gollerini Linkon ile Emir Kaan Gültekin kaydederken, Pendikspor'un golleri Hakan Yeşil ve penaltıdan Görkem Bitin'den geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

"OLMAMASI GEREKEN GOLLERDİ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Her anlamda, mental, fiziksel ve taktiksel açıdan olumlu bir görüntü sergiledik. Bugün oyunda bizim adımıza birçok pozitif etken vardı. Oyundan memnunum. Ancak yediğimiz goller, özellikle ikinci gol, bizim açımızdan olmaması gereken gollerdi. Bunları detaylı şekilde değerlendireceğiz. Pozitif yönlerimiz, negatiflere göre çok daha fazla" ifadelerini kullandı.

KAMP BİTİYOR

Bursaspor, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Bolu kampını tamamlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, kısa bir aranın ardından yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam edecek. (DHA)