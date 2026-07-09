Bursaspor onay verdi: Kulübün adı değişti

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un pilot takımı Nilüfer Futbol Kulübü'nde sürpriz bir değişiklik yaşandı.

BURSASPOR İMZALADI NİLÜFER FK'NIN ADI DEĞİŞTİ

Yapılan anlaşmayla Nilüfer FK'nın hakları Gemlikspor'a devredildi. Kulüp, 2026-2027 sezonunda Gemlikspor adıyla mücadele edecek. Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle anlaşma tamamlandı. Törene Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gemlikspor Başkan Adayı Erten Kaya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

ENES ÇELİK'E TEŞEKKÜR

Gemlikspor’da gerçekleşecek seçime tek aday olarak girecek olan Erten Kayan imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e teşekkür eden Erten Kaya, “Bursaspor Başkanı kıymetli hemşerim Enes Çelik’e ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunarım. Gemlik halkına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi şehri Gemlikspor bayraklarıyla donatma zamanıdır” ifadelerini kullandı.