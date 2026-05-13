Bursaspor Kocaelispor'a fark attı: Şaşırtıcı ve düşündürücü

Yeni sezon için kulüplerde kombine satışlar sürerken, Bursaspor'un Kocaelispor'a fark attığı ortaya çıktı.

Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak, yazısında iki kulüp arasındaki farkı ortaya koyarken, Kocaelispor adına şaşırtıcı ve düşündürücü olduğunu belirtti.

HAYAL KIRIKLIĞI DA VAR

Albayrak'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Özellikle Bursaspor Kulübü’nün kombineleri satışa çıkar çıkmaz 39 bin rakamına ulaşması, Kocaelispor’da da böyle bir hareket olabileceği şeklinde yorumlandı. İndirimli yenilemede artık son günler ya. Cuma günü süreç bitiyor. Yüzde 20 indirim hakkı elden gidiyor. Bir sohbet ortamında şimdiye kadar indirimli yenilemeden kaç kişinin yararlandığına yönelik iddialaşma oldu. Ben 10 bin vardır dedim. Aykut Okan 15 bin dedi, Selami Tarakçı’nın yanıtı 5 bin oldu. Kulüpten sorunun yanıtını öğrendiğimizde büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü rakam sadece 2400 kişiydi. 23 bin mevcut kombineden yüzde 20 indirimden faydalanmak isteyen kişi sayısı sadece 2400’dü. Yüzde 10’u yani.

Bursaspor’un birkaç günde 39 bin kombine satışına ulaşması, bizim ise 2400’de kalmamız şaşırtıcı ve düşündürücü. Tabii hayal kırıklığı da var. Cumaya kadar bu sayı ne olur bilemiyorum ama çok fazla bir artış olması beklenmiyor. Bu durumda muhtemelen kulüp iki yoldan birini seçecek. Ya indirim süresini uzatacak, ne bileyim 31 Mayıs’a erteleyecek ya da indirim oranında artışa gidecek. Ben sürenin uzatılmasının bir işe yarayacağını sanmıyorum. Hadi diyelim 4-5 bin olsun. O bile fazla. Bu durumda yapılması gereken, geçen sezon kombine alan herkes için ciddi bir indirim uygulamak olmalı. Oranın yüzde 50 olması da ideal duruyor."