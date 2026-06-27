Bursaspor Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski yıldızlarını transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. ilk antrenmanını yapan yeşil-beyazlılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

LINCOLN HENRIQUE VE LEWIS BAKER İMZAYI ATTI

Bursaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattı.

Bursaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'ın transferi resmen açıkladı.

LINCOLN HENRIQUE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Geçen sezon Portekiz'in Alverca takımında oynayan 27 yaşındaki Lincoln Henrique, bir dönem Fenerbahçe, Hull City ve Çaykur Rizespor formalarını da giymişti.

LEWIS BAKER DA TRABZONSPOR DA OYNUYORDU

Son olarak Stoke City formasını terleten 31 yaşındaki Baker ise Chelsea ve Trabzonspor gibi takımlarda oynamıştı.