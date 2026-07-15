Bursaspor Başkanı Enes Çelik golcü transferi için müjdeyi verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da başkan Enes Çelik, Bolu'daki çalışmalarını tamamlayan futbolcuları ve teknik ekibi ziyaret etti. Çelik burada açıklamalarda bulundu.

"LİGE HAZIR HALE GELECEĞİZ"

Çelik, takımın fizik ve mental anlamda gitgide lige hazır hale geldiğine değinerek "İki günlük iznin ardından cumartesi Topuk Yaylası'nda üçüncü etap kamp çalışmalarımız başlayacak. 7 Ağustos'ta lige hazır hale geleceğiz." diye konuştu.

"ZAMAN KAYBETMEDEN SÜPER LİG'E ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"

Takımın hedeflerinden de bahseden Çelik, "3. Lig'de de 2. Lig'de de 1. Lig'de de hedefimiz aynı. Vakit kaybetmeden Bursaspor'un ait olduğu lige geri gelmesi. İnşallah bu sene de iki yıl kaybetmediğimiz gibi yine zaman kaybetmeden Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"3-4 FORVET İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Çelik, transfer konusuna da değinerek "Şu anda 3-4 forvet ile görüşüyoruz. Topuk Yaylası'na Bursaspor için en hayırlı olan forveti yetiştiririz diye düşünüyorum. Bakalım." dedi.