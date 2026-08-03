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Bursaspor 1.90'lık stoperi resmen açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Sivasspor'dan 1.90 metre boyundaki genç savunma oyuncusunu renklerine bağladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor 1.90'lık stoperi resmen açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Sivasspor'un 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i renklerine bağladığını duyurdu.

21 YAŞINDAKİ EMİRHAN BURSASPOR'DA

1’inci Lig temsilcisi Bursaspor, kadrosunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit’i transfer ettiğini resmi yayın organları aracılığıyla kamuoyuna bildirdi.

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1.90 METRE BOYUNDA

Stoper hattının hem sağ hem de sol bölgesinde görev yapabilen 1.90 metre boyundaki oyuncu, Sivasspor altyapısında yetişti. Geçtiğimiz sezon Kırmızı-Beyazlı ekiple 1’inci Lig'de 26 resmi karşılaşmada görev alan genç savunmacı, skora 3 gollük katkı sundu.

''HAYIRLI OLSUN KARDEŞİM''

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, genç futbolcuya başarı dileyerek, "Hayırlı olsun kardeşim. Yolun sonu şampiyonluk olsun" mesajını paylaştı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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