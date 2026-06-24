Burası 3 Temmuz'da tıklım tıklım dolacak: Erken gelen oturuyor

Büyük ilgi çeken 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar sürüyor.

Güreşler 3-5 Temmuz'da yapılacak. Erken gelenin oturacağı ve tıklım tıklım dolması beklenen tribünler ve güreşseverlerin kullanacağı alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, saha dışında sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışması da yürütüyor.

Organizasyonda çayırda mücadele edecek pehlivanların yağlanmasında kullanılacak 2 ton zeytinyağı da er meydanına getirildi. Trakya Birlik tarafından sağlanan zeytinyağı, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

YABANİ OTLAR SÖKÜLÜYOR

Edirne Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer, "Sahanın içinde de çalışmalarımız devam ediyor. Pehlivanların güreşeceği dualı çayırda yabani otları sökme işlemi gerçekleştiriyoruz. Çayırı her gün sulamaya devam ediyoruz. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3, 4 ve 5 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek. Tüm güreşseverleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tayfun Zafer, her yıl pehlivanlar için zeytinyağı desteğinde bulunan Trakya Birlik'e teşekkür etti.