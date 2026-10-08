Burak Yılmaz'ı yaktılar: Şansal Büyüka açıkladı

Duayen Spor Yazarı Şansal Büyüka, Burak Yılmaz'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ı yaktılar.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK teknik direktörlüğünden istifa ederken, hakemleri eleştirerek, şu anda tutuklu bulunan ve MHK başkanlığından istifa eden Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Yılmaz, şunları söylemişti:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar. Bu hakemler kötü, bu MHK Başkanı kötü, niye gitmiyor? Nedir ya dokunulmazlığı? Kimler geldi kimler geçti. Bu hakemler çok kötü kardeşim!"

BURAK YILMAZ'I YAKTILAR!

Burak Yılmaz, görevinden istifa ederken, kendisine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da 2 maç ceza verilmişti.

Uzun süre çalışmayan Burak Yılmaz, bu sezon ise Çorum FK'nın başına getirildi.

Burak Yılmaz, cezası nedeniyle takımının bu haftaki Gaziantep FK maçında kulübede yer alamayacak.

Alınan bu kararın Burak Yılmaz'ı yaktığı ortaya çıktı.

Duayen spor yazarı Şansal Büyüka, katıldığı televizyon programında Burak Yılmaz'la ilgili çarpıcı iddiada bulundu. Büyüka, CNBC-E'de şunları söyledi:

"Burak Yılmaz bu sene çok önemli bir kulübümüzün hocası olarak gündemdeydi. Niye olmadı biliyor musun? Burak Yılmaz'ın hakemlerle arası kötü. "Eğer gelirse acaba mı?" falan filan düşüncesi!"

Burak Yılmaz, Fatih Tekke'nin ayrılığından sonra Trabzonspor'un gündemine gelmişti.