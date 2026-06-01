Burak Yılmaz'a Ancelotti çalımı: Hayallerini yıktı
Son olarak Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz, artık yurt dışında çalışmak istediğini söylemişti. Yılmaz'ın hayallerini Ancelotti yıktı.
Son olarak Gaziantep FK'da görev yapan Burak Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve MHK'yi ağır sözlerle eleştirerek istifa etmişti. Bundan sonra yurt dışında çalışmak istediğini belirten Yılmaz'ın futbol oynadığı Fransız kulübü Lille'in başına geçeceği ileri sürülüyordu.
LİLLE YENİ HOCASINI AÇIKLADI
Ancak Burak Yılmaz'ın hayalleri yıkıldı.
Lille, teknik direktörlük görevine Davide Ancelotti'nin getirildiğini duyurdu.
Davide Ancelotti, ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de oğlu.
Fransız kulübü İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını da açıkladı.
36 yaşındaki Davide Ancelotti, daha önce Botafogo dışında babası Carlo Ancelotti'nin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak (Bayern Münih, Napoli, Everton, Real Madrid, Brezilya) çalışmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini de Botafafo'da yapmıştı.