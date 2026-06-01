Gaziantep FK'daki görevinin ardından yeni bir kulüp arayan Burak Yılmaz için Avrupa'dan beklenmedik bir kapı aralandı.

Ligue 1'den bazı kulüpler, genç Türk teknik adamın profilini yakından incelemeye başladığı ortaya çıktı.

Fransız kulüplerinin önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atabileceği de belirtiliyor.

LILLE BAĞLANTISI: SAHADAN TEKNİK ALANA

Burak Yılmaz ile Lille arasındaki ilgi tesadüfi değil!

Arka planında genç teknik adamla Fransız ekibi arasında güçlü bir duygusal ve sportif bağ yatıyor. Yılmaz, futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Lille formasıyla geçirdi. 2020-21 sezonunda Lille'in PSG'yi geride bırakarak Fransa şampiyonluğunu kazandığı tarihi sezonda kilit isimlerden biri olan Yılmaz, kulüp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. O dönemde Fransız futbolunda bıraktığı derin izin şimdi teknik direktörlük kariyerine kapı araladığı değerlendiriliyor.

40 YAŞINDA DENEYİMLİ

Henüz 40 yaşında olmasına karşın Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük deneyimi oldukça fazla. Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da görev alan Yılmaz, en son Gaziantep FK'nın başında çalıştı.

AVRUPA KAPISINA DAYANADI

Burak Yılmaz'ın Fransa'ya transferi gerçekleşirse bu, Türk teknik direktörler için önemli bir kırılma noktası olacak. Avrupa'nın köklü liglerinden birinde görev almak, Yılmaz'ın kariyerini uluslararası bir boyuta taşıyacak.