Bülent Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın uzun yıllar kaptanlığını yapan, kulübün efsaneleri arasına giren teknik direktör Bülent Korkmaz, bir süredir ayrı kaldığı sahalara geri dönüyor.

Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor'un teknik direktörlük teklifini kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü.

Akdeniz Manşet'ten Gürkan Balcı'nın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona eren Sami Uğurlu ile devam etmeme kararı alan kırmızı beyazlı yönetim, bir süredir sürdürdüğü teknik adam görüşmelerinde Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Haberde taraflar arasında son detayların görüşüldüğü, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı da belirtildi.

ANTALYASPOR'DA DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMIŞTI

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Bülent Korkmaz, Antalyaspor'da daha önce de 2 kez görev yapmıştı.

Korkmaz ayrıca Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Karabükspor, İstanbul Başakşehir, Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Konyaspor'da da teknik direktör olarak çalıştı.

Korkmaz'ın imzayı atmasının ardından Antalyaspor'da transfer çalışmalarının da başlayacağı ifade edildi.