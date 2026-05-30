Bu takımın belkemiğiydi ama Türkiye'ye transfer oldu: İmzayı atar atmaz meydan okudu
İtalyan voleybol liginden bir yıldız daha Sultanlar Ligi'ne kaydı. Geçen sezonun CEV Kupası şampiyonu takımın yıldızı artık Türkiye'de forma giyecek. İmzayı atar atmaz mesaj yolladı, meydan okudu.
İtalyan voleybol ligi bir yıldız daha kaybetti. Sultanlar Ligi de bir yıldız daha kazandı. İtalyan Ligi'ni sallayan ünlü oyuncu artık Türkiye'de forma giyecek.
Transferin hızlı takımı Eczacıbaşı Dynavit, peş peşe açıkladığı flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi. Igor Gorgonzola Novara takımının belkemiği olan Mayu Ishikawa’yı resmen açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör Mayu Ishikawa’yı kadrosuna kattı. Japon voleybolunun önemli temsilcilerinden olan 2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, kariyerinde Toray Arrows, Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola Novara formaları giymiştir. Kulüp kariyerinde Japonya Ligi, Empress’ Cup, Kurowashiki Turnuvası ve CEV Kupası’nda önemli dereceler elde eden Ishikawa, Japonya ve İtalya liglerinde edindiği deneyimle takımımıza katılmıştır. Japonya Milli Takımı formasıyla Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ve Voleybol Milletler Ligi gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Ishikawa, genç yaş kategorilerinde de önemli başarılara imza atmıştır. Mayu Ishikawa’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Kulüp Başarıları:
2018/19, 2021/22 Kurowashiki Turnuvası – Şampiyonluk
2018/19, 2020/21, 2022/23 Japonya SV Ligi – İkincilik
2020/21, 2021/22, 2022/23 Empress’ Cup All Japan Championship – İkincilik
2024/2025 Trofeo Mimmo Fusco - Şampiyonluk
2024/25 CEV Kupası – Şampiyonluk
Milli Takım Başarıları:
2017 Asya Şampiyonası U17 – Şampiyonluk
2019 Asya Şampiyonası – Şampiyonluk
2019 Dünya Şampiyonası U21 – Şampiyonluk
2022 Tournoi de France - Şampiyonluk
2024 Voleybol Milletler Ligi – İkincilik
Bireysel Başarılar:
2018/2019 Kurowahiki Turnuvası – En İyi Smaçör
2019 Asya Şampiyonası – MVP, En İyi Smaçör
2019 Dünya Şampiyonası U21 – MVP, En İyi Smaçör
2022/23 Japonya SV Ligi – En İyi Smaçör
2025 Voleybol Milletler Ligi – En İyi Manşet Alan Oyuncu
2025 Dünya Kupası – En İyi Smaçör, En İyi Manşet Alan Oyuncu
Peki neden Türkiye'yi seçti Mayu Ishikawa? Nedenini anlatırken adeta meydan okudu. "Korkmuyorum" dedi ve ekledi: "İtalya Ligi’nin seviyesi yüksek ve orada hala kendimi geliştirebilirim. Ancak İtalya'da 3 yıl oynadıktan sonra, daha da gelişmek için ortamımı değiştirmenin ve deneyimlerimi artırmamın önemli olduğunu düşündüm. Ayrıca başka güçlü bir ligde oynama fırsatı her zaman ele geçmiyor. Bu yüzden kararlı bir şekilde bu kararı aldım."
"Korkmuyorum. İtalya'daki ilk yılımda olduğu gibi yine anlamadığım şeyler olacaktır ama artık 3 yıllık bir deneyimim var. Korkmaktan ziyade şu an nasıl olacağını hayal edemiyorum. Şimdiye kadar, özellikle bu sezon, içimde çok fazla hayal kırıklığı hissettim. Bu yüzden bunun, bu durumu değiştirmek için bir fırsat olacağını da düşündüm. Mücadeleye hazırım."
Japon yıldız imzayı atar atmaz formayı da giydi ve sesli mesaj gönderdi. İşte o sözleri: "Eczacıbaşı'na katıldığım için çok mutluyum ve hepinizle tanışacağım için heyecanlıyım. Yakında görüşürüz, Tigers!"