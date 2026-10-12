Bu ikili çok can yakar! Melissa ile Arina kol kola: Kıskananlar çatlasın!
Fenerbahçe'nin süperleri. Bu ikili çok can yakar. Melissa ile Arina kol kola. "Kıskananlar çatlasın!"
Melissa Vargas hem Filenin Sultanları'nın hem de Fenerbahçe'nin sayı makinası. Arina Fedorovtseva Fenerbahçe'nin yıldızı. Bu ikili çok can yakar. Melissa ile Arina kol kola. "Kıskananlar çatlasın!"
Melissa Vargas Küba doğumlu. 26 yaşında. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türk vatandaşlığına geçti. Milli takıma girdi. Filenin Sultanları'nın başarılarında büyük pay sahibi oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yaz döneminde hem Milletler Ligi şampiyonu, hem de Avrupa Şampiyonu oldu. Melissa Vargas, iki organizasyonda da MVP (En değerli oyuncu) seçildi.
Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'de hemen her maç en fazla sayı yapan oyunculardan oldu. Rusya'nın cezası nedeniyle uluslararası organizasyonlarda boy gösteremedi.
Ancak Rusya'nın cezası bu sezon itibarıyla kaldırıldı. Artık Arina Fedorovtseva, Rus Milli Takımı ile uluslararası arenada da boy gösterecek.
Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva. Bu ikili çok can yakar. Melissa ile Arina kol kola. Sarı lacivertli taraftarlar "Kıskananlar çatlasın" diyor.
İkili son olarak Beşiktaş'ın canını yaktı. Fenerbahçe, derbide deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip, 3-2 yenmeyi başardı.
Bu müthiş geri dönüşte Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva'nın büyük rolleri oldu. İkili muhteşem oynadı.
Melissa Vargas, tam 26 sayı yaptı. Fenerbahçe'yi sürükledi, karşılaşmanın en skorer ismi olmayı da başardı.
Arina Fedorovtseva da 22 sayı yaparak takımının zor anlarında imdada yetişti ve Beşiktaş'ı deviren isimlerden oldu.
İkili kol kola girdiğinde farkını bir kez daha gösterdi. Bu ikili çok can yakar. Sarı lacivertli taraftarlar "Kıskananlar çatlasın" yorumunu yaptı.