Halk TV Spor Bu ikili çok can yakar! Melissa ile Arina kol kola: Kıskananlar çatlasın!

Bu ikili çok can yakar! Melissa ile Arina kol kola: Kıskananlar çatlasın! Fenerbahçe'nin süperleri. Bu ikili çok can yakar. Melissa ile Arina kol kola. "Kıskananlar çatlasın!"