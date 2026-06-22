Bu günleri de görecek miydik: Ne Yeşil Burun'u geçebildik ne de Curaçao'yu

A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte turnuvadan elenen ilk iki takım olarak tarihe geçti!

İki maçta 62 şut çeken ve topu kaleye gönderemeyen Ay - Yıldızlılar, 1966'dan bu yana en başarısız istatistiğe imza attı.

ERKEN VEDA MİLYONLARI KAHRETTİ

Büyük umutlarla ABD'ye giden A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 yenilerek grup maçları bitmeden turnuvadan elendi. 24 yıllık hasretin ardından yaşanan bu erken veda, milyonları kahretti. Milliler, Avustralya ve Paraguay maçı sonrası kötü futbol nedeniyle eleştirilirken Ay - Yıldızlıların milyon euroluk primleri ve hediye villalar da tartışma konusu oldu.

HAİTİ İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTIK

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takımdan biri oldu. 12 milyonluk ada ülkesi Haiti ile aynı kaderi paylaşan milliler turnuvaya katılan 48 ülke arasında gruptan çıkamayan iki ülke olarak tarihe geçti.

İSMİ DUYULMAMIŞ ÜLKELER MİLLİ TAKIMI GEÇTİ

Yaklaşık 500 milyon euro değerindeki kadrosuyla 2026 Dünya Kupası'nı büyük bir başarısızlıkla kapatan Milliler, futbol dünyasında adı bile duyulmamış Curaçao, Yeşil Burun Adaları'ndan bile geçemedi. Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Kongo ve Katar gibi FIFA sıralamalarında çok gerilerde yer alan ülkeler bile Türkiye'nin önünde puan toplamayı başardı.

NÜFUSU 550 BİN KİŞİ

Yeşil Burun Adaları, Batı Afrika açıklarında, Atlas Okyanusu'nun kuzey orta kesiminde yer alıyor. Senegal'in yaklaşık 450 kilometre açıklarındaki ada ülkesi, toplamda 4 bin 33 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip.

10 büyük ada ve 5 küçük adacıktan oluşan Yeşil Burun Adaları'nın nüfusu yaklaşık 550 bin kişi.

62 ŞUT, SIFIR GOL

Tablonun en çarpıcı boyutu istatistiklerde ortaya çıktı! Avustralya maçında 30, Paraguay maçında 32 şut atan Milli Takım toplamda 62 deneme yaptı; ancak ağları hiç sarsılamadı. Bu performans, Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan kaydedilen en fazla şut denemesi olarak kayıtlara geçti.

Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 top hakimiyeti kuran Milliler, sahada fiziksel üstünlüklerini skora yansıtmayı başaramadı.

ACI TABLO

37 takım Türkiye'nin önünde puan toplarken ay-yıldızlılar, Tunus ve Haiti ile birlikte sıfır puanda kaldı.

Türkiye: 0 puan — D Grubu 4.'sü

Türkiye ile aynı puanda olan ya da geride kalan takımlar:

Haiti ve Tunus

Şuan grupta 1 maç oynayıp puan alamayan takımlar:

Senegal, Irak, Ürdün, Cezayir, Özbekistan, Panama, Hırvatistan.

Türkiye'yi geçen tüm takımlar (puana göre):

6 Puan: Meksika, ABD, Almanya

4 Puan: Kanada, İsviçre, Brezilya, Fas, Hollanda, Japonya, Mısır, İspanya

3 Puan: Güney Kore, İskoçya, Avustralya, Paraguay, Fildişi Sahili, İsveç, İran, Belçika, Uruguay, Yeşil Burun Adaları, Norveç, Fransa, Arjantin, Avusturya, Kolombiya, İngiltere, Gana

2 Puan: Bosna-Hersek, Katar, Ekvador, Curaçao, Yeni Zelanda, Kongo DR, Portekiz

1 Puan: Çekya, Güney Afrika, Suudi Arabistan