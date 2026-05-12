Bu "Güneş"e kar dayanmaz: Dünyada bir merak bir korku!

Türk voleybolu özellikle kadınlarda dünyanın sayılı ekiplerinden biri haline geldi. A Milli Takımımız, haziranda başlayacak Milletler Ligi öncesi hem merak edilen, hem de rakiplerinin korku duyduğu bir ekip haline geldi. CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde takımlarımız bunu gösterdi. İtalya'nın 2 güçlü ekibini yarı finalde eleyen VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit bunu gösterdi. Türk finali tüm dünyanın dikkatlerini çekerken, VakıfBank Avrupa şampiyonu, Eczacıbaşı Dynavit de Avrupa ikincisi oldu.