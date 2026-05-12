Bu "Güneş"e kar dayanmaz: Dünyada bir merak bir korku!
Gururumuz Filenin Sultanları yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Milletler Ligi için geri sayım sürerken, dünya da milli takımımızı merak ve korku içinde bekliyor. Sultanlar, en büyük favori olarak gösteriliyor.
Türk voleybolu özellikle kadınlarda dünyanın sayılı ekiplerinden biri haline geldi. A Milli Takımımız, haziranda başlayacak Milletler Ligi öncesi hem merak edilen, hem de rakiplerinin korku duyduğu bir ekip haline geldi. CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde takımlarımız bunu gösterdi. İtalya'nın 2 güçlü ekibini yarı finalde eleyen VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit bunu gösterdi. Türk finali tüm dünyanın dikkatlerini çekerken, VakıfBank Avrupa şampiyonu, Eczacıbaşı Dynavit de Avrupa ikincisi oldu.
Şimdi Türk voleybolunun önünde önemli bir sınav var: 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi. Millilerimiz dünyanın en iyi milli takımının ortaya çıkacağı bu uzun soluklu turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.
Millilerimizi favori haline getiren en büyük olay da oyuncularımızın formu. Zehra Güneş, VakıfBank'ta müthiş bir sezon geçirdi. Bu "Güneş"e kar dayanmaz, yorumu yapılıyor. Hande Baladın, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt gibi yıldızlarımız dünya voleybolunun en iyileri arasında gösteriliyor.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
3.Hafta (Kansai, Japonya)
8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye