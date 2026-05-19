Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Gabriel Sara ve Ederson kararı
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Gabriel Sara kadroya çağrılmazken, Fenerbahçe forması giyen Ederson milli davet aldı.
Fenerbahçeli kaleci Ederson da milli takıma davet edilen isimler arasında yer aldı.
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Ekim 2023'ten bu yana milli takım formasını giymeyen 34 yaşındaki Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet ederken, Chelsea forması giyen Joao Pedro ise deneyimli teknik adamın kadrosunda kendine yer bulamadı.
Galatasaray'dan Gabriel Sara ise milli takım daveti alamadı.
Brezilya, C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.
İŞTE ADAY KADRO
Brezilya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
- Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)
- Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)
- Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
- Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi