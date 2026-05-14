Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Brezilya Milli Takımı'nda Ancelotti kararı çıktı

Brezilya Milli Takımı'nda Ancelotti kararı çıktı

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Brezilya Milli Takımı'nda Ancelotti kararı çıktı

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İtalyan teknik adam Ancelotti ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaparak birçok başarı elde eden Ancelotti, Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçmişti.

10 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Ancelotti yönetiminde 10 maça çıkan ve 18 gol atıp kalesinde 8 gol gören Brezilya Milli Takımı, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Brezilya Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro