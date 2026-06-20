Halk TV Spor Brezilya Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor

Brezilya Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor Milletler Ligi'nde Brezilya ile Çin karşılaştı. Ankara'daki maçta Brezilya, 3-1 kazanarak namağlup yoluna devam etti.