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Brezilya Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor

Milletler Ligi'nde Brezilya ile Çin karşılaştı. Ankara'daki maçta Brezilya, 3-1 kazanarak namağlup yoluna devam etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Brezilya Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya ile Çin karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Brezilya, 3-1 galip gelmeyi başardı.

BREZİLYA NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Brezilya 7. galibiyetle namağlup şekilde yoluna devam ederken, Çin ise 2. kez yenildi.

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DETAYLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Dong, Xie, Ni, Chen, Yang)

Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Helena, Tainara, Diana)

Setler: 24-26, 18-25, 25-19, 15-25

Süre: 113 dakika (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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