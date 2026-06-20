Brezilya Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor
Milletler Ligi'nde Brezilya ile Çin karşılaştı. Ankara'daki maçta Brezilya, 3-1 kazanarak namağlup yoluna devam etti.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya ile Çin karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Brezilya, 3-1 galip gelmeyi başardı.
BREZİLYA NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla Brezilya 7. galibiyetle namağlup şekilde yoluna devam ederken, Çin ise 2. kez yenildi.
DETAYLAR
Salon: Ankara
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Dong, Xie, Ni, Chen, Yang)
Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Helena, Tainara, Diana)
Setler: 24-26, 18-25, 25-19, 15-25
Süre: 113 dakika (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi