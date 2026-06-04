Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti
Fransa Açık'ta büyük sürpriz yaşandı, dünyanın 1 numarası Aryna Sabalenka elendi. Sabalenka, maçtan sonra tenisi bırakmayı düşündüğünü söyledi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), büyük bir sürprizle dünlanın 1 numarası Aryna Sabalenka çeyrek finalde elendi. Belaruslu tenisçi klasmanda 25. sırada yer alan Rus Diana Shnaider'e 2-1 yenildi.
Sabalenka'yı Fransa Açık'ta her maçta taktığı 5 milyon liralık uğurlu kolyesi de kurtaramadı.
Maçta çok sinirlenen, tenis toplarına tekme ve yumruk atan, antrenörüyle de tartışan Sabalenka, tenisi bırakabileceğini söyledi.
The Sun'daki habere göre 28 yaşındaki dünya 1 numarasının oyunu Philippe-Chatrier kortunda "çılgın rüzgarlar"ın da etkisiyle çöktü. Sabalenka karşılaşma sonrası çok öfkelendi ve şunları söyledi:
"Öfkemi boşaltmak için eşyaları parçalayacağım. Yemin ederim. Kızgınlığımı böyle dindirebilirim."
"Hiçbir düşüncem, hiçbir duygum yok. Şu an sadece tenisi bırakmak istiyorum , ama göreceğiz. Birkaç gün içinde göreceğiz. Umarım zihinsel olarak tekrar toparlanabilirim."
"İkinci setten sonra zihinsel olarak kendimi toparlayamadım. Bu benim yaptığım en büyük hataydı. Orada çok derin, çok karanlık bir çukura düştüm ve zihinsel olarak bir türlü kendimi toparlayamadım."
"Bazen benim için işe yaramayan o küçük şeyi bulmam gerekiyor ve umarım üstesinden gelebilirim. Kendimi gerçekten harika hissettim. Dövüşmeye hazırdım. Her zamanki gibi çok motiveydim. Ama maç sırasında bazı anlarda maçın kontrolünü kaybediyorum."
"Sanırım bizi öldürmeyen şey bizi daha güçlü yapar. Bir noktada bu küçük durumu çözeceğim ve daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim."
"Bazen içeri girip her şeyi paramparça ettiğiniz odalar olur ya? Muhtemelen yarın bütün günümü orada bir şeyler tahrip ederek geçireceğim. Belki faydası olur, belki olmaz."