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Halk TV Spor Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti

Fransa Açık'ta büyük sürpriz yaşandı, dünyanın 1 numarası Aryna Sabalenka elendi. Sabalenka, maçtan sonra tenisi bırakmayı düşündüğünü söyledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 1
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), büyük bir sürprizle dünlanın 1 numarası Aryna Sabalenka çeyrek finalde elendi. Belaruslu tenisçi klasmanda 25. sırada yer alan Rus Diana Shnaider'e 2-1 yenildi.

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 2
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Sabalenka'yı Fransa Açık'ta her maçta taktığı 5 milyon liralık uğurlu kolyesi de kurtaramadı.

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 3
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Maçta çok sinirlenen, tenis toplarına tekme ve yumruk atan, antrenörüyle de tartışan Sabalenka, tenisi bırakabileceğini söyledi.

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 4
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The Sun'daki habere göre 28 yaşındaki dünya 1 numarasının oyunu Philippe-Chatrier kortunda "çılgın rüzgarlar"ın da etkisiyle çöktü. Sabalenka karşılaşma sonrası çok öfkelendi ve şunları söyledi:

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 5
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"Öfkemi boşaltmak için eşyaları parçalayacağım. Yemin ederim. Kızgınlığımı böyle dindirebilirim."

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 6
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"Hiçbir düşüncem, hiçbir duygum yok. Şu an sadece tenisi bırakmak istiyorum , ama göreceğiz. Birkaç gün içinde göreceğiz. Umarım zihinsel olarak tekrar toparlanabilirim."

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 7
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"İkinci setten sonra zihinsel olarak kendimi toparlayamadım. Bu benim yaptığım en büyük hataydı. Orada çok derin, çok karanlık bir çukura düştüm ve zihinsel olarak bir türlü kendimi toparlayamadım."

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 8
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"Bazen benim için işe yaramayan o küçük şeyi bulmam gerekiyor ve umarım üstesinden gelebilirim. Kendimi gerçekten harika hissettim. Dövüşmeye hazırdım. Her zamanki gibi çok motiveydim. Ama maç sırasında bazı anlarda maçın kontrolünü kaybediyorum."

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 9
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"Sanırım bizi öldürmeyen şey bizi daha güçlü yapar. Bir noktada bu küçük durumu çözeceğim ve daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim."

Boynundaki servet de kurtaramadı: Çok öfkelendi "Parçalayacağım" diye yemin etti - Fotoğraf: 10
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"Bazen içeri girip her şeyi paramparça ettiğiniz odalar olur ya? Muhtemelen yarın bütün günümü orada bir şeyler tahrip ederek geçireceğim. Belki faydası olur, belki olmaz."

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