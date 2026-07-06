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Halk TV Spor Böyle rezalet görülmedi: Dünya Kupası'nda FIFA skandalı

Böyle rezalet görülmedi: Dünya Kupası'nda FIFA skandalı

2026 Dünya Kupası bu kez FIFA'nın skandal kararıyla gündeme geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Böyle rezalet görülmedi: Dünya Kupası'nda FIFA skandalı
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ABD Milli Takım oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırılması, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir tartışma yarattı.
Bosna Hersek maçında doğrudan kırmızı kart gören ABD'li golcü, normal şartlarda FIFA Disiplin Talimatı gereği Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyemeyecekti.

Böyle rezalet görülmedi: Dünya Kupası'nda FIFA skandalı - Resim : 1

Ancak FIFA, disiplin kurulunun yetkisini kullanarak cezayı bir yıllığına askıya aldı ve Balogun'un Belçika karşısında oynayabileceğini açıkladı.

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Bu karar, Belçika'da tarafından sert tepkiyle karşılandı. Belçika Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada karardan "şaşkınlık duyduklarını" belirterek, futbolun adaletini korumak adına tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini duyurdu.

KARAR SİYASİ Mİ?

Kararın ardından siyasi tartışmalar da alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşerek dosyanın yeniden değerlendirilmesini istediği öne sürüldü. FIFA ise cezanın askıya alınmasına ilişkin ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı.

Böyle rezalet görülmedi: Dünya Kupası'nda FIFA skandalı - Resim : 3
ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kararın adil olduğunu savunarak Balogun'un kırmızı kartının baştan beri ağır bir karar olduğunu söyledi. Belçika cephesi ise bu uygulamanın turnuvadaki eşitlik ilkesini zedelediğini savunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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