Boluspor İstanbul'a taşınıyor
TFF 1. Lig ekibi Boluspor yeni sezonda tam 6 kez İstanbul'a deplasmana gidecek. Yarenlerin hedefi ise Süper Lig.
Boluspor'un 2026-2027 sezonununda ikinci adresi İstanbul olacak.
TFF 1. Lig’de üst üste 20. kez mücadele edecek olan Boluspor, yeni sezonda birbirinden zorlu deplasmanlara çıkacak.
Kırmızı - Beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunda tam 6 kez İstanbul’a giderek bu şehirdeki takımlarla karşılaşacak.
İSTANBUL RAKİPLERİ:
Boluspor’un İstanbul’da oynayacağı maçlar:
- Fatih Karagümrük
- Esenler Erokspor
- Ümraniyespor
- İstanbulspor
- Sarıyer
- Pendikspor
EN UZAK VAN'A GİDECEK
Boluspor, yeni sezonda toplam 19 farklı rakiple karşılaşacak. En uzun deplasman yolculukları Iğdır FK ve Vanspor FK olacak. En yakın deplasman ise Ankara temsilcisi Keçiörengücü karşılaşması.
HEDEF SÜPER LİG
Zorlu deplasmanların ve güçlü rakiplerin yer aldığı sezonda Boluspor, taraftarının desteğiyle yeniden Süper Lig hedefi için mücadele edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi