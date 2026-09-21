Bologna'dan kovulan Tedesco'nun yeni adresi belli oldu
Alınan kötü sonuçlardan dolayı Bologna'nın görevine son verdiği teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni adresi netleşti.
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen teknik direktör Domenico Tedesco, istenilen performansı sergileyemedi.
Bologna, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alınması sonrası Tedesco'nun görevine son verdi.
Domenico Tedesco'nun yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, 41 yaşındaki teknik direktörü gündemine aldı.
Bundesliga'da oynadığı 4 maçı da kaybeden Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Eugen Polanski ile yollarını ayırdı.
Borussia Mönchengladbach, Domenico Tedesco ile anlaşmak üzere.
Genç teknik direktörün de Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Tedesco, Fenerbahçe ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.