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Bologna'dan kovulan Tedesco'nun yeni adresi belli oldu

Alınan kötü sonuçlardan dolayı Bologna'nın görevine son verdiği teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni adresi netleşti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bologna'dan kovulan Tedesco'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen teknik direktör Domenico Tedesco, istenilen performansı sergileyemedi.

Bologna, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alınması sonrası Tedesco'nun görevine son verdi.

Domenico Tedesco'nun yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, 41 yaşındaki teknik direktörü gündemine aldı.

Bundesliga'da oynadığı 4 maçı da kaybeden Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Eugen Polanski ile yollarını ayırdı.

Borussia Mönchengladbach, Domenico Tedesco ile anlaşmak üzere.

Genç teknik direktörün de Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Tedesco, Fenerbahçe ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Domenico Tedesco
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