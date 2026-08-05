Bodrum'u bırakıp Kayseri'ye gidiyor: 13. imzayı atacak

Trendyol 1. Lig temsilcisi Bodrum FK'nın golcü kanat oyuncusu Taulant Seferi, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Arnavut milli futbolcu, ligdeki rakip ekip Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezonda Süper Lig'e çıkma iddiasını sürdüren Kayserispor yönetimi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla haftalardır sürdürdüğü transfer görüşmelerini sonuca bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla prensipte el sıkıştı.

13. İMZAYI ATACAK

Kayseri temsilcisinin, bu yaz kadrosuna kattığı isim sayısını 12'ye çıkardığı ve hücum hattı için Seferi'nin yanı sıra Florent Hasani ile de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Seferi Kaysersipor'un 13. transferi olarak imzayı atacak.

BODRUM'DAN KAYSERİ'YE

Seferi'nin Bodrum FK macerası Ağustos 2024'te başlamıştı. Arnavut oyuncu, Ukrayna ekibi Vorskla Poltava'dan 1,5 milyon avro bonservis karşılığında Muğla temsilcisine transfer olmuş ve o dönem yeşil-beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. İki sezon forma giydiği Bodrum'dan ayrılan futbolcunun mevcut sözleşmesinde halen bir yıllık süre bulunuyor.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Seferi, Bodrum FK formasıyla çıktığı 2025-2026 sezonunda 17 gol ve 7 asistlik üretkenliğiyle takımının hücum yükünü sırtlayan isim oldu. Bu istatistikler, sadece Kayserispor'un değil, birden fazla Süper Lig ekibinin de radarına girmesini sağladı. Hız ve teknik kapasitesiyle öne çıkan kanat oyuncusu, Türkiye'deki üçüncü sezonunda da yoluna Anadolu'da devam etmeyi tercih etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Kayserispor cephesinde şimdi gözler, transferin resmiyete kavuşacağı imza törenine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli oyuncuyla ilgili sözleşme ve bonservis işlemlerini kısa süre içinde tamamlayarak kamuoyuna duyurmayı planlıyor.