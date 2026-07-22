Bodrum'da Fatih Terim fırtınası: Yanındaki isim dikkat çekti

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarını Bodrum'da geçiriyor.

Türkbükü'nde konaklayan Terim, ailesi ve yakın dostlarıyla Ege'nin eşsiz koylarında tekne turuna çıktı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın objektiflerine yansıyan görüntülerde Fatih Terim'e eşi Fulya Terim ve kızı Merve Çetin eşlik etti. Tatilde dikkat çeken isim ise usta oyuncu Demet Akbağ oldu.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Uzun yıllardır dostluklarıyla bilinen Terim ailesi ile Demet Akbağ, botla çıktıkları koy gezisinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Samimi anların objektiflere yansıdığı tatilde grubun keyifli halleri dikkat çekti.



Her yaz olduğu gibi bu sezon da Bodrum'u tercih eden Fatih Terim'in tatili, magazin gündeminde ilgi gören başlıklardan biri oldu. Fotoğraflar, Terim'in yoğun çalışma temposunun ardından ailesi ve dostlarıyla dinlenmeyi tercih ettiğini ortaya koydu.