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Bodrum'da faciadan dönüldü: Antrenmanı helikopter böldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocukların futbol maçı sırasında özel bir helikopterin Yalıkavak Stadı'na iniş yapması büyük tepki çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bodrum'da faciadan dönüldü: Antrenmanı helikopter böldü
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Son iki hafta içinde aynı stadyuma ikinci kez helikopter inmesi, sporcu aileleri ve vatandaşlar arasında güvenlik tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Bodrum'da faciadan dönüldü: Antrenmanı helikopter böldü - Resim : 1
Muğla Gazetesi'nin haberine göre U11 yaş grubunun karşılaşması devam ederken sahaya inen helikopter nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Veliler, çocukların bulunduğu alana hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan iniş yapılmasına tepki göstererek yetkililerin bu duruma izin vermemesi gerektiğini dile getirdi.

Bodrum'da faciadan dönüldü: Antrenmanı helikopter böldü - Resim : 2
Olayın ardından açıklama yapan Bodrum Belediyesi, kamuya ait spor tesisine yapılan inişin belediyenin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı, sorumlular hakkında hukuki ve idari işlemlerin yürütüleceği ifade edildi.
Uzmanlar ise çocukların bulunduğu spor alanlarına yapılacak hava aracı inişlerinin sıkı güvenlik prosedürlerine tabi olduğunu hatırlatarak, kamuya açık tesislerin amacı dışında kullanılmasının ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yaşanan olayın ardından Bodrum'daki kamu spor tesislerinde denetimlerin artırılması beklentisi gündeme geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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