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Bodrum FK'da karar çıktı: Bahis cezası almıştı

Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum FK'da dikkat çeken imza! Bahis soruşturmasından 6 ay ceza alan teknik direktör Burhan Eşer ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

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Bodrum FK'da karar çıktı: Bahis cezası almıştı

TFF 1.i Lig'deki Ege temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü yeni sezon öncesi teknik direktör Burhan Eşer'le yeniden anlaştı. Kulüpte yıllardır futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Eşer, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.30'da düzenlenecek törenle imza atacak.

YILDIZ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak imza atan Eşer, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılıklarını üstlendi.

Bodrum FK'da karar çıktı: Bahis cezası almıştı - Resim : 1

BAHİSTEN CEZA ALDI

Geçen sezon başında Bodrum FK'da teknik direktörlüğe başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2026'da yürütülen bir bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Futbol Disiplin Talimatı uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Eşer'in yokluğunda takımı teknik sorumlu Sefer Yılmaz sahaya çıkardı. Bodrum FK, play-off'ta yarı finalde Çorum FK'ya elenip Süper Lig'e dönemedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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