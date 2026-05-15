Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

1. Lig Play-Off 2. Tur rövanşında bugün deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı yapıldı.

1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş müsabakasında bugün saat 20.00'de Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK kafilesi, maçın oynanacağı stadyuma gitmek üzere konakladığı otelden ayrıldı.

TAŞLI VE YUMURTALI SALDIRI

Futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, stada giriş yaptığı esnada kimliği belirsiz kişilerin taşlı ve yumurtalı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

SALDIRIDA YARALANAN OLMADI

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yeşil-beyazlı kafile geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

FİNALE YÜKSELEN TAKIM BELLİ OLACAK

Çorum FK-Bodrum FK maçının galibi adını finale yazdıracak ve finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.
İlk maç Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

