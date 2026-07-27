Bodrum FK Sarıyer'i tek golle yendi

1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadele, iki takımın da sezon öncesindeki son durumunu görmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıdı.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Sezon öncesi kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, karşılaşmaya kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. İlk yarıda her iki ekip de zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışsa da savunmaların dikkatli performansı ve kalecilerin başarılı kurtarışları nedeniyle gol sesi çıkmadı. Orta saha mücadelesinin ön planda olduğu ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

TEK GOL GÖKDENİZ BAYRAKDAR'DAN

İkinci yarıya daha istekli başlayan Bodrum FK, oyunun kontrolünü eline alarak rakip yarı sahada baskısını artırdı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla gol arayan Ege temsilcisi, aradığı golü takımın etkili isimlerinden Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından buldu. Ceza sahasında oluşan fırsatı iyi değerlendiren golcü futbolcu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Sarıyer beraberlik golü için baskısını artırsa da Bodrum FK savunması rakibine geçit vermedi. Mücadelenin son bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başaran Bodrum FK, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak sezon öncesi hazırlıklarını moralli şekilde sürdürdü.

FENERBAHÇE TOPUK YAYLASI TESİSLERİ'NDEN AYRILACAK

Teknik heyetin karşılaşmada birçok futbolcuya forma şansı vererek oyuncuların son durumunu değerlendirdiği öğrenilirken, Bodrum FK'nin kamp programını yarın tamamlayarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nden ayrılacağı ve yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edeceği belirtildi. Sarıyer cephesi ise hazırlık sürecini farklı hazırlık maçlarıyla sürdürmeyi planlıyor.