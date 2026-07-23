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Halk TV Spor Bodrum FK için güç birliği

Bodrum FK için güç birliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum FK için güç birliği toplantısı yapıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bodrum FK için güç birliği

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, kentin önde gelen kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren önemli bir istişare toplantısı düzenledi. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, kulübün geleceği ve yeni sezon hedefleri masaya yatırıldı.

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Toplantıya Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'nın yanı sıra kulübün eski başkanlarından Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı katıldı.

DESTEK VERMEYE DEVAM

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, Bodrum FK'nın sürdürülebilir başarısı için şehirde ortak hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, kulübün yalnızca sportif başarılarıyla değil, Bodrum'un ortak değeri olarak güçlenmesi için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik mesajı öne çıkarken, Bodrum FK'nın kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceği belirtildi. Kulübün şehirle bütünleşmesini sağlayacak yeni iş birlikleri ve ortak projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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