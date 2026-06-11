Bir zamanlar Süper Lig'in tozunu atıyor kupalar kazanıyordu: 56 yıllık kulüp adını değiştirdi

1970 yılında kurulan, 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda da yer alan Akhisarspor, farklı bir kulübün çatısı altında amatör liglere dönüyor.

Süper Lig'den Avrupa Ligi'nde de yer aldığı 2018-2019 sezonunda düştükten sonra 5 yıl içinde amatöre kadar giden Akhisarspor son iki sezondur A takım seviyesinde liglere katılamadı.

TFF 3'üncü Lig'ten 2024'te düşmesinin ardından önceki sezon Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayıp gençlerle mücadele etmeye çalışan Akhisarspor, Kasım 2024'te ligden çekildi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Geçen sezon Manisa Süper Amatör Lig'e de katılmayan Akhisarspor'un yeni sezonda Akhisar 1970 Spor Kulübü'ne devralacağı açıklandı. Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, "Transfer yasağımız kalkana kadar pilot takım uygulaması yapacağız. Akhisar'da Akhisarspor liglere çıkana kadar Akhisar 1970 Spor Kulübü de bünyemize geçmiştir. Süper amatörde mücadele edecek olan takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Geçen sezon Akhisar 45 FSK ilçeyi Bölgesel Amatör Lig'de temsil ederek maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamıştı. Akhisarspor Süper Lig'de yer aldığı dönemde Galatasaray'la art arda 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Brezilyalı dünya yıldızı Roberto Carlos gibi isimler takımda teknik direktörlük yapmıştı. (DHA)