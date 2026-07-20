Halk TV Spor Bir zamanlar Liverpool ve Barcelona'da oynamıştı: Şimdi Çorum FK ile görüşüyor

Bir zamanlar Liverpool ve Barcelona'da oynamıştı: Şimdi Çorum FK ile görüşüyor Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak olan Çorum FK ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Liverpool ve Barcelona'da da oynayan futbolcunun Çorum FK'ye teklif edildiği ileri sürüldü.