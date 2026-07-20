Bir zamanlar Liverpool ve Barcelona'da oynamıştı: Şimdi Çorum FK ile görüşüyor
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak olan Çorum FK ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Liverpool ve Barcelona'da da oynayan futbolcunun Çorum FK'ye teklif edildiği ileri sürüldü.
Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de yern alacak olan Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürürken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Çorum Hakimiyet'teki habere göre dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho, Çorum FK'ya teklif edildi.
34 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Futbolcunun temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı da ileri sürüldü.
MÜTHİŞ KARİYER
Philippe Coutinho 12 Haziran 1992 doğumlu.
Vasco de Gama'da futbola başladı. Inter'e transfer oldu.
5 sezon İngiltere'nin Liverpool takımında forma giydi. 5 sezon da İspanyol devi Barcelano'da oynadı.
Son 3 yıldır ülkesinde futbola başladığı kulüp olan Vasca de Gama'da oynuyor.
Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Brezilya formasıyla Copa America şampiyonluğu yaşadı.
Brezilya Milli Takımı'nda 68 maçta 21 gol attı.
Kulüp kariyerinde ise 565 maçta 131 golü bulunuyor.