Bir bir topladı: Zeynep Sönmez 7 sıra birden yükseldi

24 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA'nın haftalık güncellenen klasmanında kariyer rekorunu bir kez daha geliştirdi. Nottingham Açık'ta ikinci tura çıkmanın verdiği puanlarla sıralamada 7 basamak birden atlayan Zeynep, 54'üncü sıraya yerleşerek Türk tenisinin zirvesindeki konumunu pekiştirdi.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını taşıyan Zeynep Sönmez, her geçen hafta çıtayı biraz daha yükseltiyor.

ZEYNEP SÖNMEZ TARİH YAZIYOR

WTA Sıralaması Rekoru:

18 Mayıs 2026'da dünya 59 numarasına ulaşarak Çağla Büyükakçay'ın rekorunu kırdı ve Türk tenis tarihinin en yüksek sıralamaya ulaşan kadın tenisçisi unvanını elde etti.

Avustralya Açık 2026:

Avustralya Açık'ta eleme turlarından gelerek ana tabloya kalan Sönmez, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı üç sette devirdi ve ardından Anna Bondár'ı geçerek Açık Dönem'de bir Türk oyuncunun bu turnuvada ulaştığı en ileri tur olan 3. tura çıktı.

Stuttgart Açık:

İlk Top 10 Galibiyeti Stuttgart Açık'ın ilk turunda 5. seri başı ve o dönem dünya 8 numarası Jasmine Paolini'yi iki sette yenerek kariyerinin ilk top 10 galibiyetini elde etti. Bu, bir Türk oyuncunun top 10 karşısındaki yalnızca ikinci galibiyetiydi.

Wimbledon 2025:

Jaqueline Cristian ve Wang Xinyu'yu geçerek Açık Dönem'de bir Grand Slam turnuvasının 3. turuna yükselen ilk Türk oyuncu oldu.

Nottingham Açık 2026:

Nottingham Açık'ın ilk turunda turnuvanın 2. seri başı ve dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4, 7-6 ile yenerek 2. tura yükseldi. Bu galibiyetle canlı dünya sıralamasında 53 numaraya kadar tırmanarak kariyer rekorunu yeniledi.

WTA Şampiyonluğu:

2024 yılında Mérida Open'da Ann Li'yi düz setlerde yenerek kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu kazandı ve Türkiye'den bu başarıya ulaşan yalnızca ikinci oyuncu oldu.