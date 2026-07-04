Bir anda Fenerbahçe'ye transfer oldu: Maaşı ve bonservisi ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Manchester City'de forma giyen Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den transfere dair yapılan açıklamada "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Transferin mal boyutuna yönelik detaylar da ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, oyuncunun transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

YILLIK 6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı stoper ise yıllık 6 milyon euro maaş alacak.

BU SEZON 32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 32 maça çıkan Nathan Ake, bin 644 dakika sahada kaldı. Oyuncu gol ya da asist kaydedemedi.