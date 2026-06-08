Beşiktaş'tayken alamadı: Amedspor talip oldu
Amedspor'da sportif direktörlüğe getirilen Serkan Reçber, Hammerby'da forma giyen Hampus Skoglund'a talip oldu. Reçber, Beşiktaş'tayken de oyuncuyla ilgileniyordu.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber'in sportif direktörlüğe getirilmesiyle görüşmeler hız kazandı.
AMEDSPOR HAMPUS SKOGLUND'UN PEŞİNDE
Ligde kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Amedspor, İsveç Ligi ekiplerinden Hammerby'da forma giyen Hampus Skoglund için harekete geçti.
22 yaşındaki futbolcunun 10+4 yabancı kuralına uyması nedeniyle transfer iddiaları güçlendi. Ancak kulüp cephesinden yapılan açıklamalara göre Avrupa'dan pek çok takım, oyuncuyla ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ İÇİN TAKİP EDİYORDU
Bu sezon Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber ayrılmadan önce oyuncuyu siyah-beyazlılar için takip ediyordu.
20 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Hammerby formasıyla 20 maça çıkan Hampus Skoglund, bin 683 dakika sahada kaldı ve 2 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi