Beşiktaş'tayken alamadı: Amedspor talip oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber'in sportif direktörlüğe getirilmesiyle görüşmeler hız kazandı.

AMEDSPOR HAMPUS SKOGLUND'UN PEŞİNDE

Ligde kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Amedspor, İsveç Ligi ekiplerinden Hammerby'da forma giyen Hampus Skoglund için harekete geçti.

22 yaşındaki futbolcunun 10+4 yabancı kuralına uyması nedeniyle transfer iddiaları güçlendi. Ancak kulüp cephesinden yapılan açıklamalara göre Avrupa'dan pek çok takım, oyuncuyla ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN TAKİP EDİYORDU

Bu sezon Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber ayrılmadan önce oyuncuyu siyah-beyazlılar için takip ediyordu.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Hammerby formasıyla 20 maça çıkan Hampus Skoglund, bin 683 dakika sahada kaldı ve 2 asist kaydetti.