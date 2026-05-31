Beşiktaş, Oliver Glasner'le prensipte anlaşıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar iddiaları yalanladı.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan teknik direktör yalanlaması: Tamamen asılsızdır

Teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Oliver Glasner'le anlaşıldığı iddiasını yalanladı.

Beşiktaş'tan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Crystal Palace'tan ayrılan Oliver Glasner'le 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Glasner'in yıllık 5 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

