Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması: Önder Özen isim verdi

Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan basınından Teleqraf'a açıklamalar yapan Özen, Qurban Qurbanov'un Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağı iddialarını yalanladı.

''BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR KONU YOK''

Teknik direktör konusunda netleşen bir isim olmadığını belirten Özen, "Şu anda yeni teknik direktör konusunda netleşmiş isimler yok. Qurban Qurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz ya da ilgimiz bulunmuyor. Qurban hoca çok değerli ve son derece başarılı bir teknik adam. Kendisine büyük saygı duyuyoruz ancak şu an Beşiktaş’ın gündeminde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.

QARABAĞ'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geçtiğimiz gün açıklama yapan Qurbanov, Qarabağ ile sözleşmesinin sürdüğünü belirtmişti.

2008 yılından beri Qarabağ'ın başında olan Qurban Qurbanov, Azerbaycan ekibi ile birçok lig şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca Avrupa kupalarındaki performansı ile dikkat çekti.