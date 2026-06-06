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Beşiktaş'tan İtalyan Italiano açıklaması

Beşiktaş, teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan İtalyan Italiano açıklaması

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğüne İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı.
Italiano, dün İstanbul'a gelmişti. Resmi imzaların da bugün atıldığı belirtildi.
Siyah beyazlı kulüp anlaşmayı KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.

"2027 - 2028 SEZONU SONUNA KADAR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Beşiktaş'tan İtalyan Italiano açıklaması - Resim : 1

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Vincenzo Italiano Beşiktaş
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