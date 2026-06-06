Beşiktaş'tan İtalyan Italiano açıklaması
Beşiktaş, teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı.
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Beşiktaş Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğüne İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı.
“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğüne İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı.
Italiano, dün İstanbul'a gelmişti. Resmi imzaların da bugün atıldığı belirtildi.
Siyah beyazlı kulüp anlaşmayı KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.
"2027 - 2028 SEZONU SONUNA KADAR"
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi