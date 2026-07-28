Beşiktaş'tan geçen sezon gitmişti: Geri dönüyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, sol bek takviyesi yapmak için harekete geçti.

Fanatik’te yer alan habere göre; Konyaspor, geçen sezonun sonunda Beşiktaş’tan ayrılan Arthur Masuaku ile transfer görüşmelerine başladı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Süper Lig deneyimi ve hücum yönündeki etkinliğiyle öne çıkan tecrübeli sol bek, Konyaspor'un transfer listesinin üst sıralarında bulunuyor. Yeni sezonda savunmanın sol kanadını güçlendirmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı yönetim, aynı zamanda takıma saha içinde liderlik edebilecek bir oyuncu arayışında rotasını Arthur Masuaku'ya çevirdi.

32 yaşındaki futbolcunun Türkiye futbolunu ve Süper Lig'in dinamiklerini iyi tanıması, uyum süreci yaşamadan takıma katkı sağlayabilecek olması nedeniyle önemli bir artı olarak değerlendiriliyor. Taraflar arasında gerçekleştirilen ilk görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği öğrenilirken, transferin mali detaylarıyla ilgili pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

SÜPER LİG’E SICAK BAKIYOR

Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Arthur Masuaku, kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakıyor.

Tecrübeli futbolcunun önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu, Konyaspor’un teklifini de ciddi bir şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

Konyaspor yönetimi, transferi en kısa sürede tamamlamak istiyor.

Tarafların mali konularda anlaşması halinde Arthur Masuaku’nun yeni sezonda Konyaspor forması giymesi bekleniyor.