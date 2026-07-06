Beşiktaş'tan bir transfer daha geliyor: Bayern Münih'le anlaşıldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ersin Destanoğlu ve Davis Vasquez'in sözleşmelerini yenilemeyen siyah-beyazlılar, kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

BAYERN MUNIH'LE ANLAŞILDI

Beşiktaş yönetimi Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna katıyor. Dünya Kupası esnasında oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Nübel'in kulübü Bayern Münih ile de anlaştı.

İSTANBUL'A GELİP SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Taraflar arasında yalnızca küçük pürüzlerin kaldığı, bu pürüzlerin giderilmesinin ardından Alexander Nübel'in birkaç gün içinde İstanbul'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Stuttgart'ta 49 maça çıkan Alexander Nübel, kalesinde 70 gol gördü. Deneyimli kaleci 14 maçta ise kalesini gole kapattı.