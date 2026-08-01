Beşiktaş'tan ayrılıp Süper Lig ekibine gidecek

Beşiktaş altyapısında yetişen ve son iki sezondur A Takım'da forma giyen 19 yaşındaki genç forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'na talip çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Mustafa Hekimoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Rumen teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin transfer için Beşiktaş ile temas kurduğu aktarıldı.

YÖNETİM İSTEĞİ KİRALIK TRANSFER

Beşiktaş yönetiminin Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak baktığı yazıldı.

Son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjyyland ile oynadığı rövanş mücadelesinde süre alan Mustafa'nın kiralık gönderilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş, diğer genç oyuncusu Devrim Şahin'i 1. Lig ekibi Bodrum FK'ya kiralamıştı.

MUSTAFA'NIN KARİYERİ

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Mustafa Erhan Hekimoğlu, küçük yaşlardan itibaren kulübün akademisinde gelişimini sürdürdü. Altyapı kategorilerinde attığı goller ve sergilediği istikrarlı performans sayesinde teknik ekibin dikkatini çeken genç futbolcu, kısa sürede yaş grubunun en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Gösterdiği gelişimin ardından A takım kadrosuna dahil edilen Hekimoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçlarına çıkarak profesyonel kariyerine önemli bir adım attı. Genç yaşına rağmen fiziksel üstünlüğü, mücadeleci yapısı ve ceza sahası içerisindeki etkili oyunuyla teknik heyetin geleceğe yönelik planlarında kendisine yer buldu.

Forvet hattında görev yapan Mustafa Erhan Hekimoğlu, güçlü fiziği sayesinde rakip savunmalarla ikili mücadelelerde başarılı bir görüntü sergiliyor. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra sırtı dönük oyun oynayabilmesi ve takım arkadaşlarına alan açması da dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Ceza sahasında doğru pozisyon alması ve bitiriciliğiyle de gelecek vadeden santrforlar arasında gösteriliyor.

Beşiktaş'taki performansının yanı sıra Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen genç oyuncu, uluslararası organizasyonlarda edindiği tecrübeyle gelişimini sürdürdü. Milli takım forması altında attığı goller ve ortaya koyduğu performans, Avrupa kulüplerinin de genç futbolcuya ilgisini artırdı.

Kulübünün geleceğe yatırım olarak gördüğü isimlerden biri olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun düzenli forma şansı buldukça gelişimini sürdürmesi ve hem Beşiktaş hem de Türk futbolu adına önemli bir santrfor haline gelmesi bekleniyor. Genç oyuncu, sahip olduğu potansiyel ve çalışma disipliniyle önümüzdeki yıllarda kariyerinde daha büyük başarılara imza atabilecek isimler arasında gösteriliyor.