Beşiktaş'tan ayrıldı: Amedspor'a gidiyor

Beşiktaş, sezon biter bitmez Salih Uçan'la yollarını ayırmıştı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz 2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla 136 maça çıkarken, 1 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

SALİH UÇAN AMEDSPOR'A GİDİYOR

Salih Uçan'ın Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'la görüştüğü ortaya çıktı.

Mücadele Gazetesi'nden Fatih Suruç'un haberine göre; Amedspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Salih Uçan ile yapılan görüşmelerde sona yaklaştığı iddia edildi.

Haberde taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği de vurgulandı.