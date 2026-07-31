Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan Süper Lig ekibiyle anlaştı
Beşiktaş'a veda eden Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu. Uçan, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'yle anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti. Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü dün hazırlık müsabakasında 1-0 mağlup eden başkent temsilcisi, dar alanda pas, top çalma ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
SALİH UÇAN'LA ANLAŞMA TAMAM
Bir diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Başkent ekibinden ortaya sahaya takviye geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gençlerbirliği, Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan'la anlaşmaya vardı.
1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Salih Uçan toplamda 690 dakika sahada kalabildi. Uçan, 1 gol ve 1 asist kaydetti.