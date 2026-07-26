Beşiktaş'tan 8.5 milyon euroya aldılar 20 milyon euroya satacaklar

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Ernest Muçi hareketliliği yaşanıyor.

NAPOLI VE ASTON VILLA İLGİLENİYOR

Haber 61'in aktardığına göre; Avrupa'nın önemli takımları, Arnavut futbolcuyla ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerde gösterdiği performansla dikkat çeken Ernes Muçi için Serie A'dan Napoli ve Premier Lig'den Aston Villa harekete geçti.

Her iki kulüp de Trabzonspor yönetimiyle temasa geçerek oyuncunun sözleşme şartları ve bonservis beklentisine dair bilgi aldı.

FATİH TEKKE TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Haberde Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin 10 numaranın yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Ernes Muçi'nin takımda kalmasını istediği belirtildi.

1 AYDA DEV KAR

Trabzonspor yönetimi ise Arnavut futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bordo-mavililer yaz transfer döneminde oyuncuyu 8.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.